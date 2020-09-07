25 тысяч москвичей готовы протестировать вакцину от коронавируса

11:07, 07 сентября 2020, ПАИ

Уже около 25 тысяч жителей Москвы подали заявку на тестирование вакцины от COVID-19. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет оперштаб столицы.

Принять участие в программе исследований смогут 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.

Медицинские обследования первых добровольцев для выявления возможных противопоказаний уже начались. Врачи принимают решение о возможности участия в исследовании по результатам скрининга. Медики собирают информацию о пациенте, измеряют рост, вес, температуру, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхательных движений, оценивают общее состояние, также берут анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и C, проводят ПЦР- и ИФА-тестирование на COVID-19.

Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно, отмечают специалисты.

В Псковскую область вакцина от коронавируса поступит в ноябре.