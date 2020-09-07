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Общество

В России с 1 октября индексируют зарплаты бюджетников

С 1 октября в России зарплаты сотрудников бюджетных организаций проиндексируют на 3%. Соответствующее распоряжение, подписанное главой правительства страны Михаилом Мишустиным, опубликовано 7 сентября на официальном портале нормативно-правовых актов, пишет газета «Известия».

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», - говорится в документе.

Индексация также затронет работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.

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