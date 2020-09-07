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Пересильд о съёмках в новом фильме Месхиева: Рискованно, смело, по краю

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд в своём Instagram рассказала о съёмках в новом фильме «Хорошие девочки попадают в рай» режиссёра, художественного руководителя Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева.

«Как же круто, что наша встреча произошла снова. Радуюсь, наслаждаюсь процессом. Кайфую. Митрий Митрич, Надя Васильева, Маша Соловьёва, Петя Балабанов и мой партнёр Алесь Снопковский. Ну, счастье! Рискованно, смело, по краю, как я люблю», - написала Юлия Пересильд в своём микроблоге.

Предыдущие свои съёмки у Дмитрия Месхиева Пересильд называла адом. Впервые ей довелось сниматься у режиссёра, будучи 16-летней студенткой. 

Ранее Дмитрий Месхиев рассказал, что его новая картина посвящена петербургской жизни и молодёжи. «Вообще такое питерское кино, все съёмки будут проходить в Питере», – уточнил он. К работе над лентой съёмочная группа приступила в конце августа.

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