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Общество

Проект программы по поддержке местного самоуправления создан в Псковской области

В Псковской области подготовлен проект программы по поддержке местного самоуправления. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников во время совещания с главами муниципальных районов и городских округов 7 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона отметил, что документ будет отражать общее видение стратегии развития местного самоуправления в Псковской области. В настоящее время проект проходит согласования, в том числе в ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области.

Предложенное финансирование программы на 2021 год составляет около 53 млн рублей. Из них более 12 млн будет направлено на реализацию новых мероприятий, уточнила руководитель управления по местному управлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова.

Михаил Ведерников призвал глав районов оперативно ознакомиться с проектом программы. «Готов выслушать и рассмотреть ваши мнения и предложения, чтобы учесть их в итоговой версии документа. Обратная связь для нас крайне важна. Потому что мы готовим главный инструмент, который будет помогать вам в вашей работе», – подчеркнул губернатор. Вместе с тем Михаил Ведерников призвал относиться к программе, как к живому механизму. При необходимости в документ будут вноситься изменения.

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