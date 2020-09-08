0
09:29
В Псково-Печерском монастыре нет новых случаев коронавируса
09:16
Батареи просят огня — Сергей Грахов в прямом эфире ПАИ-live (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
08:56
Сергей Грахов станет гостем ПАИ-live 8 сентября
08:29
Ибупрофен подорожал на 7%
07:28
Небольшие дожди и до 19 градусов тепла обещают синоптики псковичам 8 сентября
23:35
Ушёл из жизни актёр Сергей Колтаков
23:13
Две трети горожан считают, что Псков не готов к транспортным картам
Еще новости
Общество

Облегченную версию вакцины от COVID-19 выпустят в России

В России после завершения испытаний вакцина от коронавируса будет существовать как минимум в двух вариантах, пишет РИА Новости со ссылкой на профессора, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Бутенко.

Два варианта препарата получатся на основе одной вакцины «Спутник V». По словам специалистов, произойдет это, скорее всего, после завершения этапа массового тестирования на добровольцах. Пока же единую формулу должны проверить на как можно большем количестве людей, уточнил Александр Бутенко.

В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, пояснил профессор. По его мнению, из-за этого противоречия после испытаний стоит ожидать появления еще одного варианта вакцины, более легкого.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

В Псково-Печерском монастыре нет новых случаев коронавируса
08 сентября 2020
В Псково-Печерском монастыре нет новых случаев коронавируса
Батареи просят огня — Сергей Грахов в прямом эфире ПАИ-live (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
08 сентября 2020
Батареи просят огня — Сергей Грахов в прямом эфире ПАИ-live (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Сергей Грахов станет гостем ПАИ-live 8 сентября
08 сентября 2020
Сергей Грахов станет гостем ПАИ-live 8 сентября
Ибупрофен подорожал на 7%
08 сентября 2020
Ибупрофен подорожал на 7%
Небольшие дожди и до 19 градусов тепла обещают синоптики псковичам 8 сентября
08 сентября 2020
Небольшие дожди и до 19 градусов тепла обещают синоптики псковичам 8 сентября
Ушёл из жизни актёр Сергей Колтаков
07 сентября 2020
Ушёл из жизни актёр Сергей Колтаков
Две трети горожан считают, что Псков не готов к транспортным картам
07 сентября 2020
Две трети горожан считают, что Псков не готов к транспортным картам
В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса
07 сентября 2020
В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса

Идет загрузка...