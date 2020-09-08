Облегченную версию вакцины от COVID-19 выпустят в России

07:55, 08 сентября 2020, ПАИ

В России после завершения испытаний вакцина от коронавируса будет существовать как минимум в двух вариантах, пишет РИА Новости со ссылкой на профессора, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Бутенко.

Два варианта препарата получатся на основе одной вакцины «Спутник V». По словам специалистов, произойдет это, скорее всего, после завершения этапа массового тестирования на добровольцах. Пока же единую формулу должны проверить на как можно большем количестве людей, уточнил Александр Бутенко.

В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, пояснил профессор. По его мнению, из-за этого противоречия после испытаний стоит ожидать появления еще одного варианта вакцины, более легкого.