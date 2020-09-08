«Детская книга войны»: «Аргументы и факты» об истории выживания в годы Великой Отечественной

15:37, 08 сентября 2020, ПАИ

Налеты с неба и тонущие в заливе корабли — таким было детство Владимира Борисенко, который после войны стал заниматься плаванием и защищал честь страны на Олимпиаде. Эпизод о событиях 1942 года из его дневника, который лишь после смерти автора был случайно обнаружен в бумагах отца дочерью, вошел в анимационный сериал «Дневники войны». ИД «Аргументы и факты» подарил второе дыхание дневникам военного времени, которые вели дети.

10 анимационных фильмов, созданных в рамках проекта «Детская книга войны», – ожившие дневники тех, кто пережил ужасы войны в блокадном Ленинграде, гетто и концлагерях, в тылу и на линии фронта. Это истории не только выживания, но и взросления - ожившие голоса из времени, свидетелей которому уже почти не осталось. Десять полутораминутных роликов показывают широкую панораму жизни в 1941-1945 годах, рассказывая о драмах реальных судеб, а за юных авторов дневников говорят Никита Михалков, Ксения Алферова, Владимир Познер, Екатерина Андреева.

«Благодаря балансу художественного решения, выполненного в современной графике, и пробирающих эмоций, экранизированные тексты из «Детской книги войны», которую «АиФ» выпустил в 2015-м, выполняют очень важную для нашего общества работу: помогают донести понимание и знание о травме войны самым разным поколениям, объединяя у экрана взрослых и детей и приглашая их к искреннему диалогу. Выбранный формат документальной анимации делает это доступным каждому языком, потому что для «АиФ» важно говорить на сложные темы с самой разной аудиторией – не только просвещая, но и формируя ценностную повестку, - говорит Руслан Новиков, генеральный директор ИД «Аргументы и факты». – Уникальный контент нашего издания был бережно воплощен в экранную версию профессионалами кино. Все 10 серий, каждая со своим героем и сюжетом, смотрятся цельно, чутко ведя за собой зрителя от нечеловеческих условий выживания и боли к свету и освобождению».

«Все мы знаем, как тяжело бывает достучаться до молодой аудитории, и уверены, что говорить с молодежью на такие серьезные темы нужно именно через форматы с новаторским подходом, через чувство сопричастности. Можно привести в пример израильский инстаграм-проект «Дневник Евы Хейман», где в формате сторис от лица девочки Евы, умершей в Освенциме, рассказывается ее история. Да, это формат, который может вызвать вопросы: сторис инстаграм и такая тяжелая история. Но это то, что наша молодежь видит и потребляет, и то, через что мы можем до нее достучаться, донести определённые смыслы. Здесь, безусловно, можно и нужно экспериментировать, - считает Светлана Сонина, заместитель генерального директора АНО «ИРИ», партнера анимационного проекта. - «Детская книга войны» - уникальное издание, но мы прекрасно понимаем, что, возможно, не заставим современных детей и подростков её прочитать. Зато мы можем пересказать ее современным языком, привычным для пользователей социальных сетей. Кстати, не исключено, что кого-то это подтолкнет и к прочтению книги».

«Спасибо авторам за их труд. Спасибо всем, кто пережил и нет. Аж слезы на глаза наворачиваются», «Снова до мурашек! Спасибо!» «Очень трогательно, отличный проект, спасибо Вам!» - пишут отзывы зрители. Героям сопереживают, но главный урок вынесен: «Всем мирного неба над головой. Нужно ценить каждое мгновение».

Отметим, что проект создан при поддержке Института развития Интернета в рамках нацпроекта «Культура». Начиная со Дня Победы 10 серий посмотрело более 16 миллионов человек.

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