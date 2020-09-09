Людмила Нарусова навестила родовое имение в Псковской области

15:21, 09 сентября 2020, ПАИ

Мама Ксении Собчак, сенатор и политический деятель Людмила Нарусова, 7 сентября побывала в Псковской области вместе с родной сестрой. Женщины навестили свой родовой дом в деревне Остров Плюсского района, где не были 25 лет. Об этом Людмила Нарусова рассказала хозяйке кофейни «Кофе с Кикоиным» Екатерине Рабченюк, где отведала капучино с десертом.

«Они очень тепло вспоминали свою деревню, говорили, что уже 25 лет не были в родовом доме и долгие годы мечтали сюда попасть, - поделилась с ПАИ Екатерина. - Говорили, что дом военных времен уже ветхий и они будут приводить его в порядок».

В беседе с псковичкой гостьи обмолвились, что снова посетят Псковскую область в октябре: в планах у них было побывать в Пушкинских Горах.