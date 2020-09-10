Тепленькая пошла - Сергей Грахов о беспрецедентном отопительном сезоне

12:16, 10 сентября 2020, ПАИ

В преддверии отопительного сезона о том, когда и как в этом году будет включено отопление, чем отличаются паспорт и акт готовности, а также о реализации нацпроектов и влиянии пониженной ипотечной ставки на жилищный рынок Максим Андреев в эфире проекта ПАИ-live Псковского агентства информации пообщался с Сергеем Сергеевичем Граховым, председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области.

Обывательские «качели»

– Сразу хочу задать вопросы, по горячим следам после совещания губернатора с главами муниципалитетов. Губернатор напомнил, что в прошлом году у нас все муниципалитеты вышли с показателем сто процентов подготовки к отопительному сезону, и высказал надежду, что это станет хорошей традицией. Есть к этому предпосылки на сегодняшний день?

– Да, действительно, мы в прошлом году впервые за всю историю получили все сто процентов паспортов готовности к отопительному сезону. В этом году мы прилагаем все усилия, чтобы получить паспорта готовности и не ухудшить наш показатель предыдущего года. При этом мы в этом году начали серьезную модернизацию нескольких котельных либо по увеличению их мощности для улучшения надежности теплоснабжения, либо по модернизации в части изменения вида топлива, то есть перевода их на газ. Например, сейчас уже на завершающем этапе в Гдове реконструкция котельной, которая, напомню, осуществляется по программе Фонда реформирования ЖКХ. Эта реконструкция позволит в том числе получить дополнительные мощности для строительства школы на 800 мест, которая планируется к строительству в городе Гдове.

– Вы говорите, что в прошлом году это было беспрецедентное событие впервые в истории Псковской области. А с чем связана сложность получения стопроцентных сертификатов?

– Я сразу всех успокою: в любом случае теплоснабжение будет. Дело в том, что паспорт готовности – это документ, который подтверждает, что к 15 ноября муниципалитет в полном объеме, в полном составе готов к отопительному сезону. Здесь учитывается и готовность многоквартирных домов, и готовность объектов социальных, то есть школ, детских садиков, различных домов культуры – всех потребителей по теплу, и готовность теплоснабжающих организаций, котельных. Причем Ростехнадзор осуществляет проверку не только технического состояния, но еще и нормативной документации вплоть до того, что, например, на стене в котельной в обязательном порядке должен висеть план эвакуации. Так вот, готовность объекта подтверждается двумя документами. Если муниципалитет исправил все замечания или вообще обошелся без них, то ему выдается паспорт готовности. Если он не успел их исправить до 15 ноября, то он их исправляет чуть позже, и ему тогда выдается акт готовности. У нас в регионе ни разу не было, чтобы мы в отопительный сезон не получили хотя бы акты готовности.

– Обывательский вопрос: сейчас начнутся холодные осенние дни, и тут же в Instagram губернатору посыплются жалобы: «Скорее включите тепло, сколько можно, мы тут на пороге второй волны, сейчас все замерзнут и умрут». Потом начнется бабье лето – и начнется такой же вал: «Скорее отключите, сколько можно издеваться над людьми». Скажите, эти качели – это нечто данное нам как смена времен года? Это безальтернативно или есть все-таки варианты когда-то в будущем сделать более плавным этот переход из лета в зиму?

– Действительно, каждый год, точнее два раза в год – это на начало и на окончание отопительного сезона…

– Да, еще весной нас ждет то же самое.

– Да, эти вещи происходят. Здесь на всех не угодишь. Поэтому я бы, наверное, рекомендовал жителям многоквартирных домов все-таки ставить «умные» тепловые узлы, которые позволяют автоматически регулировать температуру в доме. То есть жильцы сами, их управляющая компания выставляет необходимую температуру, которая должна быть в доме, и автоматика ее регулирует. Соответственно, если стало теплее, автоматика прикрывает подачу теплоносителя, стало холоднее – она ее приоткрывает.

Но учитывая, что это небыстрое дело и все сразу не готовы к этому, мы в этом году решили воспользоваться опытом наших коллег и рекомендовать муниципалитетам ввести так называемый механизм протапливания, то есть как только прогноз на 10-15 дней показывает, что будет устойчивое снижение температуры, ориентировочно до 8-10 градусов тепла, когда уже достаточно прохладно, тогда включается так называемый механизм протапливания. Мы же с вами понимаем, что одномоментно запустить теплоснабжение нереально. В городе Пскове это занимает ориентировочно от пяти до десяти дней: где-то система завоздушена, где-то дали теплоноситель – труба прорвалась, ее необходимо восстановить. То есть на урегулирование и выход в штатный режим требуется порядка пяти-десяти дней в зависимости от ситуации. При этом, когда на улице становится тепло, подачу теплоносителя остановить-то можно, но потом обратно ты подаешь его – и начинается история заново.

Так вот, мы планируем попробовать в этом году механизм протапливания, когда котельные встают на минимальный режим и начинают работать. Соответственно, полноценный отопительный сезон, как это и требуется по закону, объявляется, когда устойчивая температура меньше восьми градусов в течение пяти дней. Но механизм протапливания позволит более плавно входить в отопительный сезон и плавно из него выходить. Конечно, учитывая, что мы это будем делать в первый раз, возможны сбои, может, кто-то что-то неправильно подрегулирует. Я поэтому всех прошу снисходительно отнестись, потому что первый блин периодически бывает комом.

Я надеюсь, что мы с этой задачей справимся максимально оперативно, но возможны небольшие сбои, огрехи. Но, не начав хотя бы этим механизмом пользоваться, мы всегда будем получать шквал звонков в начале и в конце отопительного сезона.

– В любом случае, получается, событие эпохальное: мы впервые можем приблизиться к тому, чтобы нивелировать негатив, который два раза в год, так же как первый снег и первые проталины, у нас всегда образуется и в СМИ, и в социальных сетях.

9 млрд для ЖКХ

– На совещании по ЖКХ была озвучена новая программа поддержки местного самоуправления, которая будет реализовываться со следующего года. Сейчас ждут обратную связь от глав, уже объявлена сумма расходов на эту программу – 53 миллиона рублей. Скажите, вот в вашем ведомстве – по ЖКХ, строительству – для поддержки местного самоуправления какие-то мероприятия прописаны?

– Программа по поддержке и развитию местного самоуправления находится в разработке, определяются мероприятия, каким образом и по какому принципу будут доводиться деньги. Ведь мы с вами должны понимать, что там, где районы активные, где они что-то хотят сделать для себя, для места, где они живут, не просто в соцсети написать «у меня все плохо, уберите», а может быть, организовать субботник с жителями своего дома и прибрать свою территорию, то этим людям, этим районам будут помогать.

Но параметры, критерии еще определяются. В части моей сферы деятельности у нас реализуются мероприятия, в частности по программе обеспечения населения качественным жильем и коммунальными услугами, ежегодно выделяются финансовые средства в помощь предприятиям при подготовке к отопительному сезону, во время прохождения отопительного сезона, на модернизацию, на капремонт, на реконструкцию, то есть определенные средства есть. Конечно, они не в том объеме, который необходим. Дело в том, что для того, чтобы привести всю систему ЖКХ региона в нормативное состояние, требуется порядка 9 млрд рублей – это очень большая сумма денег, и одномоментно ее невозможно выделить.

Мы, конечно, участвуем в различных федеральных проектах. В рамках национального проекта «Экология» есть федеральный проект «Чистая вода». Сейчас реализуются уже три мероприятия по этому проекту, мы готовим документацию еще по трем мероприятиям: это реконструкция очистных сооружений в городе Порхове, чтобы у людей была чистая, качественная вода, и это документация водоснабжения Псковкирпича, водоснабжение деревни Родина. Мы участвуем в этих мероприятиях максимально. Мы взаимодействуем с фондом реформирования ЖКХ, готовятся новые заявки в Фонд реформирования и по Гдову, и по Острову, и по Пушгорам. Мы не останавливаемся, идем, максимально стараемся привлечь средства: их, к сожалению, не хватает, но осилит дорогу идущий.

– У журналистов есть вечные темы – это, в том числе, проблемы с водоснабжением в Псковкирпиче и в деревне Родина. Вы сейчас упомянули, что они тоже попадают в эту программу. Может быть, сейчас мы чуть-чуть обнадежим их жителей и можно назвать какие-то цифры, сроки?

– Мы планируем подать заявку, чтобы в 2021 году начали выделять финансирование на эти мероприятия и в 2022 году мероприятия завершить. Многие скажут: «А почему так долго? Надо быстрее», – но здесь я попрошу набраться терпения: дело в том, что мероприятия достаточно масштабные. Мы, конечно, постараемся закончить их побыстрее, но пока ориентировочно 2021-2022 годы.

– Часто поднимаются вопросы о масштабных проектах благоустройства, которые в этом году в области идут в разных муниципалитетах – и в Пскове, и в районах. Давайте сделаем небольшой срез: на данный момент что с этими проектами, в какой они стадии, укладываемся ли в сроки?

– В этом году нам выделили 176 миллионов на формирование комфортной городской среды, но это на весь регион, и плюс еще реализуются три мероприятия. Мы участвовали в прошлом году в программе «Малые города и исторические поселения», и три наши заявки получили одобрение: это Порхов, Изборск и Великие Луки.

Мы подталкиваем подрядчиков, чтобы они закончили работы максимально быстро, пока погода нам благоволит. Есть, конечно, определенные сложности, в том числе с поставкой материалов, оборудования. Например, должны использоваться детские площадки, имеющие сертификат Таможенного союза, а таких заводов достаточно немного, и некоторые из них находятся не у нас в регионе, а в целом по России, из-за коронавируса они останавливали свою деятельность, поэтому сейчас они пытаются нагнать и быстрее реализовать все заказы, которые набрали. Нно с этим есть определенные сложности, поэтому у нас сроки реализации немножко затягиваются.

В целом, я могу вам сказать, что если в прошлом году мы основную часть мероприятий по программе «Комфортная среда» заканчивали в ноябре-декабре, то в этом году у нас мероприятия завершены где-то на 90 % уже сейчас. То есть в настоящий момент остались лишь некоторые неготовые территории. Например, в Великих Луках как раз таки ожидают дворовые площадки, когда оборудование придет: задержка от поставщика. В городе Пскове – сквер на Труда и Энтузиастов, масштабный проект. Но из-за того, что там был недобросовестный, недобропорядочный подрядчик, который делал проект, пришлось с ним расторгать договор, переделывать, и из-за проекта немножко поздно расторговали этот конкурс. Но новый подрядчик достаточно надежный – есть уверенность, что мы все-таки реализуем это и к середине декабря проект будет полностью закрыт. По этим трем конкурсам тоже идут работы. Хотелось бы побыстрее, но мы понимаем, что в октябре-ноябре мы все три объекта завершим.

И хотел бы остановиться на новости, что мы подали пять заявок в программу «Малые города и исторические поселения», и в соцсетях пошли спекуляции на предмет того, что мы не победили, ни одной заявки нет, что никто здесь не работает, никто ничего не делает. Я хочу заверить всех жителей Псковской области, там было достаточно большое количество участников: там было порядка 300 заявок, если быть точным – 298 заявок, со всех регионов России. И то, что мы не победили, что нам их не одобрили и мы не вышли в финал, – это не говорит о том, что мы не работаем, это говорит о том, что нам просто нужно извлечь урок из ошибок, которые были допущены, доработать эти заявки, и мы будем их направлять заново, то есть мы в этом направлении работаем не останавливаясь, стараемся максимальное количество федеральных проектов привлечь к нам в регион.

Все безопаснее и безопаснее

– Вы сейчас упомянули тему с детскими площадками, которые в рамках проектов благоустройства устанавливаются. Сейчас много обращений в СМИ: люди интересуются судьбой детских площадок в областном центре. Вот они в массовом порядке демонтируются. Вы держите руку на пульсе этого вопроса? Можете пояснить, что происходит и что будет дальше?

– Да, я бы хотел прояснить эту ситуацию с демонтажем детских площадок. Дело в том, что с 1 июня этого года в полную силу вступил регламент по детским площадкам – регламент Таможенного союза. Так вот, по этому регламенту эксплуатация детской площадки допускается не более чем на срок, который указан в паспорте изделия, то есть даже если площадка в очень хорошем состоянии, за ней хорошо следили, но срок ее эксплуатации, указанный в паспорте, например 10 лет, она через 10 лет должна быть демонтирована. В противном случае изготовитель не гарантирует безопасность наших детей, которые играют на этой площадке, – а вот этого мы допустить не можем.

Поэтому в настоящий момент демонтируются площадки, опасные для наших детей, для их жизни и здоровья. Конечно же, мы будем принимать меры, чтобы восстановить площадки, поставить туда нормальные безопасные, которые соответствуют всем нормативам. Никто не задумывался, но, например, покрытие детской площадки должно быть либо резиновое, либо там должен быть специальный песчаный слой определенной толщины, не должно быть острых углов, ну и такие вещи, о которых мы, в принципе, не задумывались в наше, по крайней мере в мое, детство, когда мы бегали по стройке среди арматуры. Но вот сейчас это недопустимо.

– Не надо детям даже это рассказывать, что так можно было.

– Да. То есть в настоящий момент эти вещи недопустимы, и поэтому администрация Пскова абсолютно правильно делает: она исполняет требования законодательства, когда демонтирует эти небезопасные детские площадки.

– То есть мы приходит к нормальному цивилизованному виду наших дворов. Главное, чтобы люфт между демонтажем и установкой новых площадок не затянулся, дворы не превратились в пустыри на продолжительное время. Традиционно мы касаемся вопросов реализации нацпроектов в вашей сфере – в сфере строительства и ЖКХ. Поправьте меня, если я ошибаюсь: один из критериев – это в том числе количество ипотечных кредитов, которые жители региона получают. Как у нас в этой сфере сейчас обстоят дела? Насколько те предложения, достаточно интересные, которые банки «выкатили» в этом году, востребованы псковичами?

– Коронавирус нанёс достаточно серьезный удар по покупательской способности населения, была определенная просадка по продаже именно квартир во вновь построенных домах. Сейчас уже эта ситуация более-менее выровнялась, мы вышли на такой докоронавирусный уровень продаж. Немалую помощь здесь оказала именно поддержка государства, то есть тот механизм, который ввело Правительство Российской Федерации и президент лично: это 6-6,5 % ипотека. Она действует, конечно, до 1 января, то есть не так долго, как хотелось бы, но этой услугой уже воспользовались, порядка 300 заявок уже одобрено, еще достаточно большое количество находится на рассмотрении. На самом деле это очень хороший удобный механизм, когда ты можешь квартиру на первичном рынке купить под 6,5 % годовых и первоначальный взнос снижен до 15 %: это очень комфортные условия.

Также есть, например, сельская ипотека, с ее условиями можно ознакомиться и на сайте правительства, и на сайте банков. Эти ипотечные продукты помогли выровнять ситуацию с продажей квартир. Но надеемся, что ипотека под 6,5 % продлится и после 1 января.

– Понимаю, что навскидку, может быть, сложно привести цифры, но если вдруг сможете – расскажите: это заявки в основном на самые дешевые квартиры, студии, однушки или же какой-то другой сегмент тоже присутствует?

– Нет, покупают абсолютно разные квартиры. Кто-то воспользовался этим предложением и улучшил свои жилищные условия, то есть из одно- и двухкомнатной переехал в трехкомнатную, – это тоже хорошая поддержка, помощь, поэтому здесь не только однокомнатные квартиры.