ФОТОФАКТ: В Невеле дерево упало на дорогу
В Невеле в переулке Маншук Маметовой из-за сильного ветра упало дерево. Оно перекрыло проезжую и пешеходную части дороги, пишет газета «Невельский вестник».
Во время падения дерево также перебило провода между электрических опор.
В настоящий момент дежурные службы приступили к ликвидации последствий аварии.
10 сентября в период с 9:00 – 12:00 по Псковской области, преимущественно по северным районам, прогнозировалось усиление западного и северо-западного ветра. Однако сильный ветер достиг и южных районов региона.