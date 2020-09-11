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Сдавать на права придётся по новым правилам

В МВД РФ подготовили проект Административного регламента, устанавливающий правила проведения экзаменов по сдаче на права и выдачи водительских удостоверений, сообщает Интерфакс.  

Документ был размещен в пятницу 11 сентября на официальном интернет-портале проектов НПА.

Министерством переработана система оценки навыков и умений кандидатов в водители в условиях дорожного движения, а также пересмотрены ошибки с учетом степени влияния на безопасность дорожного движения.

«Например, ошибки «не пристегнул ремень безопасности» и «использовал во время движения телефон» будут являться основанием для прекращения проведения практического экзамена», - говорится в тексте проекта

Проведение практического экзамена на мотоциклах не претерпело значительных изменений в новом регламенте. При этом некоторые упражнения для данной категории были изменены. 

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