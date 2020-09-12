В «Михайловском» начали бронировать места на «Пушкинскую школу»

17:16, 12 сентября 2020, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» начали бронировать места для желающих попасть на гастрольные спектакли театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера, сообщили Псковскому агенству информации в пресс-службе музея-заповедника

В этом году труппа везёт в Святогорье восемь постановок, одна из которых, по поэме А.С. Пушкина «Цыганы» — премьера. Ряд работ труппы, которые также в этот раз будут предложены вниманию зрителей — классические костюмные спектакли по произведениям из школьной программы по русской литературе: «Недоросль» по комедии Д.И. Фонвизина, «Ревизор» по Н.В. Гоголю, пушкинская «Барышня-крестьянка».

Эти и другие показы «Пушкинской школы» традиционно собирают полные залы. Поэтому в музее предупреждают об ожидаемом дефиците билетов в ситуации, когда из-за эпидемиологической обстановки зрительный зал можно будет заполнить только наполовину.Именно поэтому всех желающих посетить гастроли просятпозаботиться о билетах заранее.

Забронировать место в зале можно сегодня, 12 сентября или в любое другое рабочее для музея время (с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 от среды до воскресенья) по телефону 8 (81146) 2-18-15. Продажи билетов в кассе Научно-культурного центра Пушкинского Заповедника, по адресу: пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1 — начнут уже с 21 сентября. Первый гастрольный спектакль — «Укрощение строптивой» по комедии У. Шекспира — назначен на 30 сентября.

Полный перечень спектаклей «Пушкинской школы» под управлением Владимира Рецептера с указанием дня и часа показа, краткой аннотацией и другой необходимой информацией можно найти на официальном сайте музея.