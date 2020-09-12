0
09:21
Число заболевших коронавирусом превысило 28,4 млн человек
12:33
Илон Маск не сразу вспомнил имя своего сына
23:14
Первый трейлер «Дюны» Вильнёва появился в сети
15:37
«Детская книга войны»: «Аргументы и факты» об истории выживания в годы Великой Отечественной
11:45
Псковичи принимают участие в юбилейном MOSCOW BAR SHOW
08:29
Ибупрофен подорожал на 7%
20:36
815 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Еще новости
Страна и мир

Спецприз Венецианского кинофестиваля получил фильм Кончаловского

Фото kinopoisk.ru

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, сообщает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.

Получая награду, Андрей Кончаловский поблагодарил свою жену Юлию Высоцкую, которая сыграла главную роль в картине, а также и продюсера Алишера Усманова.

Всего в основном конкурсе были представлены 18 фильмов.

Обладателем главной награды Венецианского кинофестиваля стала картина «Земля кочевников» режиссера Хлои Джао. Она получила «Золотого льва»

 

Кончаловский также имеет два «Серебряных льва» за картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», а также гран-при за «Дом дураков».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Число заболевших коронавирусом превысило 28,4 млн человек
12 сентября 2020
Число заболевших коронавирусом превысило 28,4 млн человек
Илон Маск не сразу вспомнил имя своего сына
11 сентября 2020
Илон Маск не сразу вспомнил имя своего сына
Первый трейлер «Дюны» Вильнёва появился в сети
09 сентября 2020
Первый трейлер «Дюны» Вильнёва появился в сети
«Детская книга войны»: «Аргументы и факты» об истории выживания в годы Великой Отечественной
08 сентября 2020
«Детская книга войны»: «Аргументы и факты» об истории выживания в годы Великой Отечественной
Псковичи принимают участие в юбилейном MOSCOW BAR SHOW
08 сентября 2020
Псковичи принимают участие в юбилейном MOSCOW BAR SHOW
Ибупрофен подорожал на 7%
08 сентября 2020
Ибупрофен подорожал на 7%
815 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
07 сентября 2020
815 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Артиллерия и танки приведены в высшую боевую готовность в Белоруссии
07 сентября 2020
Артиллерия и танки приведены в высшую боевую готовность в Белоруссии

Идет загрузка...