Спецприз Венецианского кинофестиваля получил фильм Кончаловского

22:09, 12 сентября 2020, ПАИ

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, сообщает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.

Получая награду, Андрей Кончаловский поблагодарил свою жену Юлию Высоцкую, которая сыграла главную роль в картине, а также и продюсера Алишера Усманова.

Всего в основном конкурсе были представлены 18 фильмов.

Обладателем главной награды Венецианского кинофестиваля стала картина «Земля кочевников» режиссера Хлои Джао. Она получила «Золотого льва»

Кончаловский также имеет два «Серебряных льва» за картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», а также гран-при за «Дом дураков».