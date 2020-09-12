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Общество

Александр Братчиков привился от гриппа

Глава администрации Пскова Александр Братчиков сделал прививку от гриппа. Процесс он запечатлел в своем Инстаграм-аккаунте, написав «вакцинация — самый надежный способ защиты от гриппа». Фото градоначальник разместил в субботу, 12 сентября.

По информации главврача Псковской городской поликлиники Галины Неваленной вакцинацию от гриппа с начала кампании прошло уже более 18 тысяч псковичей. Кстати, главврач горполиклиники первой прокомментировала фото Александра Братчикова, поставив лайк.

Привиться можно в поликлиниках, кабинетах врача общей практики, мобильных ФАПах, а также заказав вызов медика в свою организацию и компанию для вакцинации сотрудников.

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