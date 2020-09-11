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Общество

Более 18 тысяч жителей Пскова привились от гриппа

С начала кампании по вакцинации от гриппа в Пскове привилось 18800 человек. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. В день прививают более 400 человек. Планируется достичь цифры 99 000 тысяч, отметила она.

«Мы делаем акцент на тех, кто в зоне риска и на организации, коллективы. Мы хотим защитить население, чтобы все были здоровы. Нам в этом деле помогают волонтеры-студенты. Ведь сделать прививку можно очень быстро, а оформление документов, например, информационного согласия, занимает время. Они нам в этом помогают», - отметила Галина Неваленная.

Медик подчеркнула, что сентябрь — самое удачное время для прививки.

Помимо возможности привиться в поликлиниках, в мобильных ФАПах, можно позвонить по тел (8112) 53-49-42 и сделать заявку на прививку в своей организации или компании.

«Мы считаем, что выезды в организации является хорошей идеей. Ведь кто-то не любит стоять в очередях в поликлинике и к тому же меньше контактов здоровых и больных пациентов», - отметила главный врач городской поликлиники.

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