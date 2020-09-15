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Общество

«Это был супертреш»: Юлия Пересильд завершила съемки в новом фильме Дмитрия Месхиева

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд поделилась в своем Instagram постом о завершении съемок в фильме «Хорошие девочки попадают в рай» Дмитрия Месхиева, где исполнила главную роль.

«Это был Супертреш! Хулиганство! Отрыв! Риск! Пожар! Будем загадывать этой картине счастливую судьбу! А пока всех с окончанием съемок! И всем Peace...» - написала Пересильд.

Актриса также отметила, что у нее со съемочной группой «случилось короткое замыкание по любви».

Дмитрий Месхиев приступил к съемкам своей новой ленты «Хорошие девочки попадают в рай» 31 августа. Ранее ПАИ сообщало о том, что Юлия Пересильд сыграет роль в новом фильме художественного руководителя Псковского театра драмы, кинорежиссёра Дмитрия Месхиева, а также публиковало воспоминания актрисы о работе с постановщиком.

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