«Это был супертреш»: Юлия Пересильд завершила съемки в новом фильме Дмитрия Месхиева

15:02, 15 сентября 2020, ПАИ

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд поделилась в своем Instagram постом о завершении съемок в фильме «Хорошие девочки попадают в рай» Дмитрия Месхиева, где исполнила главную роль.

«Это был Супертреш! Хулиганство! Отрыв! Риск! Пожар! Будем загадывать этой картине счастливую судьбу! А пока всех с окончанием съемок! И всем Peace...» - написала Пересильд.

Актриса также отметила, что у нее со съемочной группой «случилось короткое замыкание по любви».

Дмитрий Месхиев приступил к съемкам своей новой ленты «Хорошие девочки попадают в рай» 31 августа. Ранее ПАИ сообщало о том, что Юлия Пересильд сыграет роль в новом фильме художественного руководителя Псковского театра драмы, кинорежиссёра Дмитрия Месхиева, а также публиковало воспоминания актрисы о работе с постановщиком.