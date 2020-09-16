Минздрав изучит идею об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники совместно с экспертами

20:35, 16 сентября 2020, ПАИ

Ведомство ещё не получило предложение Султана Хамзаева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

«Указанная инициатива в Минздрав России пока не поступала. При её поступлении она будет внимательно изучена совместно с экспертами», – передают в сообщении.

В Минздраве также подтвердили, что, по результатам международных исследований, сокращение времени продажи алкоголя влияет на его потребление и снижает смертность населения.

Ранее ПАИ сообщало, что продажу спиртного в новогодние дни предложено ограничить.