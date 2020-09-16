0
17:47
О важности диалога профсоюзов и работодателей заявил Игорь Иванов на международной конференции
17:28
Три человека пострадали в ДТП в Великолукском районе
17:25
Голышев: Пешеходный мост через Пскову упростит жизнь туристам
16:39
Смотровую площадку предлагает открыть псковичка на старой водонапорной башне
16:12
Мотивацию профсоюзных активистов Псковской области повысят с помощью дополнительных вознаграждений
15:06
В Опочке открыли мемориальную доску врачу Алексею Поднебесному
13:46
17 сентября в Псковской области снова похолодает
Еще новости
Общество

Минздрав изучит идею об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники совместно с экспертами

Ведомство ещё не получило предложение Султана Хамзаева. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

«Указанная инициатива в Минздрав России пока не поступала. При её поступлении она будет внимательно изучена совместно с экспертами», – передают в сообщении.

В Минздраве также подтвердили, что, по результатам международных исследований, сокращение времени продажи алкоголя влияет на его потребление и снижает смертность населения.

Ранее ПАИ сообщало, что продажу спиртного в новогодние дни предложено ограничить.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

О важности диалога профсоюзов и работодателей заявил Игорь Иванов на международной конференции
16 сентября 2020
О важности диалога профсоюзов и работодателей заявил Игорь Иванов на международной конференции
Три человека пострадали в ДТП в Великолукском районе
16 сентября 2020
Три человека пострадали в ДТП в Великолукском районе
Голышев: Пешеходный мост через Пскову упростит жизнь туристам
16 сентября 2020
Голышев: Пешеходный мост через Пскову упростит жизнь туристам
Смотровую площадку предлагает открыть псковичка на старой водонапорной башне
16 сентября 2020
Смотровую площадку предлагает открыть псковичка на старой водонапорной башне
Мотивацию профсоюзных активистов Псковской области повысят с помощью дополнительных вознаграждений
16 сентября 2020
Мотивацию профсоюзных активистов Псковской области повысят с помощью дополнительных вознаграждений
В Опочке открыли мемориальную доску врачу Алексею Поднебесному
16 сентября 2020
В Опочке открыли мемориальную доску врачу Алексею Поднебесному
17 сентября в Псковской области снова похолодает
16 сентября 2020
17 сентября в Псковской области снова похолодает
В Пскове начинается отопительный сезон
16 сентября 2020
В Пскове начинается отопительный сезон

Идет загрузка...