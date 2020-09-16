Покушение на праздничный стол: продажу спиртного в новогодние дни предложено ограничить

10:41, 16 сентября 2020, ПАИ

В период новогодних праздников член Общественной палаты России, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил сократить продажу алкогольных напитков. Такое обращение он направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, сообщает Газета.ру.

Хамзаев назвал причины, которые требуют ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние дни. В частности, это повышенная смертность из-за алкогольного отравления (в обычные дни она меньше в два раза). Решить эту проблему, по его мнению, можно ужесточением правил продажи спиртного в новогодние праздники. Например, ограничить время продажи алкогольной продукции четырьмя часами в день — с 14:00 до 18:00.

«Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — отметил он.