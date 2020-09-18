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Общество

Новый фильм с Юлией Пересильд сняли по мотивам рассказов молодого писателя из Санкт-Петербурга

Фото ПАИ.

Фильм «Хорошие девочки попадают в рай» Дмитрий Месхиев снял по мотивам рассказов молодого петербургского писателя. Об этом он сообщил  в эфире  ПАИ-live  18 сентября.

 Замысел  фильма пришел к режиссеру в период самоизоляции. 

«С этим кино вообще очень странная история, скажу вам честно, потому что, когда начался карантин и все сидели дома, и я в том числе, делать было нечего, и я сел и написал сценарий по мотивам рассказов одного петербургского молодого писателя, с которым мы сотрудничаем довольно давно, делаем какие-то попытки что-то там создать совместно», -  рассказал Дмитрий  Месхиев, добавив, что работа над фильмом началась очень быстро, «маховик завертелся, и все сложилось  неожиданно достаточно быстро».

Новую картину Дмитрий Месхиев назвал  петербургским кино «про молодых людей, про людей среднего поколения, про попытки спастись от своих проблем за чужими спинами – то, что мы делаем постоянно, с чем связана наша жизнь. Это кино про предательство, про то, как мы предаем, нас предают - то, с чем опять же мы сталкиваемся очень часто», - пояснил режиссер.

Дмитрий Месхиев приступил к съемкам своей новой ленты «Хорошие девочки попадают в рай» 31 августа. Псковичка Юлия Пересильд сыграла одну из главных ролей в  фильме. Она поделилась впечатлениями от съемок, назвав процесс «супертрешем».  

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