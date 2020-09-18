Новый фильм с Юлией Пересильд сняли по мотивам рассказов молодого писателя из Санкт-Петербурга

12:46, 18 сентября 2020, ПАИ

Фильм «Хорошие девочки попадают в рай» Дмитрий Месхиев снял по мотивам рассказов молодого петербургского писателя. Об этом он сообщил в эфире ПАИ-live 18 сентября.

Замысел фильма пришел к режиссеру в период самоизоляции.

«С этим кино вообще очень странная история, скажу вам честно, потому что, когда начался карантин и все сидели дома, и я в том числе, делать было нечего, и я сел и написал сценарий по мотивам рассказов одного петербургского молодого писателя, с которым мы сотрудничаем довольно давно, делаем какие-то попытки что-то там создать совместно», - рассказал Дмитрий Месхиев, добавив, что работа над фильмом началась очень быстро, «маховик завертелся, и все сложилось неожиданно достаточно быстро».

Новую картину Дмитрий Месхиев назвал петербургским кино «про молодых людей, про людей среднего поколения, про попытки спастись от своих проблем за чужими спинами – то, что мы делаем постоянно, с чем связана наша жизнь. Это кино про предательство, про то, как мы предаем, нас предают - то, с чем опять же мы сталкиваемся очень часто», - пояснил режиссер.

Дмитрий Месхиев приступил к съемкам своей новой ленты «Хорошие девочки попадают в рай» 31 августа. Псковичка Юлия Пересильд сыграла одну из главных ролей в фильме. Она поделилась впечатлениями от съемок, назвав процесс «супертрешем».