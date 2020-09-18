Мы умудрились снять кино за 14 дней – Дмитрий Месхиев

12:58, 18 сентября 2020, ПАИ

Фильм «Хорошие девочки попадают в рай» Дмитрия Месхиева сняли за две недели, рассказал художественный руководитель Псковского театра драмы, кинорежиссёр Дмитрий Месхиев в прямом эфире ПАИ-live в пятницу, 18 сентября.

«Мы умудрились выполнить поставленную задачу и за 14 дней сняли кино», - сообщил он, отметив, что рекордов не ставили и таких задач не было.

«У нас было 14 дней – это мало. Но поскольку мы долго готовились и я знал заранее четко и точно, что нужно, и когда, и где, и как нужно делать, поэтому мы умудрились выполнить поставленную задачу и за 14 дней сняли кино», – отметил режиссёр.

Дмитрий Месхиев рассказывал, что его фильм «Хорошие девочки попадают в рай» будет «о петербургской жизни, о молодёжи, о среднем поколении». Съемки проходили в Питере с 31 августа. Главную роль в новой картине Дмитрия Месхиева исполнила актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд. По словам актрисы, сьемки проходили «рискованно, смело, по краю».