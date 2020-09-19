Газета «Сельская новь» Бежаницкого района отмечает 90-летие

10:35, 19 сентября 2020, ПАИ

19 сентября газете «Сельская новь» Бежаницкого района исполняется 90 лет. Первый номер газеты «Сельская новь» вышел 19 сентября 1930 года под названием «Бежаницкая правда» (орган Бежаницкого райкома ВКП(б), райисполкома и райпрофсовета). Газета представляла из себя один лист формата А3 (изредка два отдельно взятых листа). Выходила дважды в неделю.

С 1945 года газета является органом Бежаницкого РК ВКП(б) и районного Совета депутатов трудящихся. С 1945 по 1949 год тираж газеты составлял 2 430 экземпляров.

С 1 мая 1962 года районная газета выходит под названием «Сельская новь».

Самым большим тираж газеты был в начале 90-х – от 6 270 до 6 420 экземпляров, но с 1995 года стал резко снижаться. В 1999 году – 2 390 экземпляров.

С 2019 года газета «Сельская новь» вошла в состав АНО ИД «МЕДИА 60». Газета изменилась коренным образом: перешла на формат печати А3, а в 2020 году стала частично цветной.

На данный момент тираж газеты «Сельская новь» составляет 1 550 экземпляров, но для расширения круга читателей редакция использует интернет.

Сейчас официальная группа газеты в соцсети «ВКонтакте» насчитывает 2 400 подписчиков, и их число продолжает расти.

Печатное издание выходит один раз в неделю. Ряд подписчиков уже используют электронную версию газеты. Коллектив редакции состоит из четырёх сотрудников.

С 17 сентября 2019 года главным редактором газеты «Сельская новь» является Любовь Озерская. Награждена почётной грамотой Государственного комитета Псковской области по молодёжной политике и спорту, имеет благодарность министра спорта, туризма и молодёжной политики РФ, окончила Псковский ордена «Знак Почёта» государственный педагогический институт имени С. М. Кирова.