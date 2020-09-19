Газета «Сельская новь» Бежаницкого района отмечает 90-летие
19 сентября газете «Сельская новь» Бежаницкого района исполняется 90 лет. Первый номер газеты «Сельская новь» вышел 19 сентября 1930 года под названием «Бежаницкая правда» (орган Бежаницкого райкома ВКП(б), райисполкома и райпрофсовета). Газета представляла из себя один лист формата А3 (изредка два отдельно взятых листа). Выходила дважды в неделю.
С 1945 года газета является органом Бежаницкого РК ВКП(б) и районного Совета депутатов трудящихся. С 1945 по 1949 год тираж газеты составлял 2 430 экземпляров.
С 1 мая 1962 года районная газета выходит под названием «Сельская новь».
Самым большим тираж газеты был в начале 90-х – от 6 270 до 6 420 экземпляров, но с 1995 года стал резко снижаться. В 1999 году – 2 390 экземпляров.
С 2019 года газета «Сельская новь» вошла в состав АНО ИД «МЕДИА 60». Газета изменилась коренным образом: перешла на формат печати А3, а в 2020 году стала частично цветной.
На данный момент тираж газеты «Сельская новь» составляет 1 550 экземпляров, но для расширения круга читателей редакция использует интернет.
Сейчас официальная группа газеты в соцсети «ВКонтакте» насчитывает 2 400 подписчиков, и их число продолжает расти.
Печатное издание выходит один раз в неделю. Ряд подписчиков уже используют электронную версию газеты. Коллектив редакции состоит из четырёх сотрудников.
С 17 сентября 2019 года главным редактором газеты «Сельская новь» является Любовь Озерская. Награждена почётной грамотой Государственного комитета Псковской области по молодёжной политике и спорту, имеет благодарность министра спорта, туризма и молодёжной политики РФ, окончила Псковский ордена «Знак Почёта» государственный педагогический институт имени С. М. Кирова.