10 тысяч студентов обучаются в системе СПО в Псковской области

10:45, 30 июля 2026, ПАИ

О системе среднего профессионального образования в Псковской области рассказал заместитель министра образования региона Сергей Николаев в эфире программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM), которую ведёт директор гимназии № 29 Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва.

По словам Сергея Николаева, в регионе функционируют 15 профессиональных образовательных организаций, подведомственных Псковской области. В них обучаются 10 тысяч студентов по 46 специальностям и 17 рабочим профессиям.

Самым старейшим учебным заведением является Псковский агротехнический колледж, который был открыт 1 июля 1902 года как Псковский сельскохозяйственный техникум и готовит кадры для экономики региона уже почти 124 года.

Сергей Николаев отметил, что задача среднего профессионального образования – подготовка кадров для предприятий области. При этом все учреждения создавались примерно в одно время, в советский период, но агротехнический колледж выделяется своей многолетней историей.

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.