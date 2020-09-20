18 градусов тепла и небольшой дождь обещают псковичам в понедельник

17:37, 20 сентября 2020, ПАИ

21 сентября, в понедельник, воздух в Псковской области прогреется до 18 градусов Цельсия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

На территории региона ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь.

По данным Псковского гидрометцентра, ночью температура по области составит от +5 до +10 градусов, днём воздух прогреется до +18 градусов.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – высокое.

Ранее в Росгидромете пообещали, что бабье лето в Псковскую область придёт после 21 сентября.