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Общество

Когда придет бабье лето в Псковскую область, рассказали в Росгидромете

Фото: Дарья Хваткова.

На северо-запад Европейской России бабье лето придет после 21 сентября. Об этом РИА Новости рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Метеоролог сообщил, что на северо-западе бабье лето простоит, как минимум, три-четыре дня. В начале третьей декады, после 21 сентября, над Скандинавией сформируется антициклон. Сначала он затронет юг Норвегии, Финляндии, Польши и постепенно будет расширяться и смещаться на восток, где затронет территорию Калининграда, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.

«Длинным этой осенью бабье лето не будет. Уже формируются активно циклоны, которые приходят через Скандинавию. Тот циклон, который в четверг навел шороху в Санкт-Петербурге, придет в центр Европейской России и подпортит нам погоду», — отметил синоптик.

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