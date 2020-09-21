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Общество

Полиция проводит служебную проверку в отношении замглавы наркоконтроля в Великих Луках

Фото: Дарья Хваткова.

В УМВД России по Псковской области назначили проведение служебной проверки в отношении заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки, сообщает пресс-служба ведомства.

Замглавы подразделения подозревается в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков.

В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, 15 сентября подозреваемый, чтобы улучшить личные показатели оперативно-служебной деятельности, через подставное лицо организовал сбор конопли в пригороде Великих Лук.

Затем полицейский, создавая видимость эффективной работы, инсценировал задержание мужчины и составил документы, фиксирующие факт обнаружения и изъятия у него наркотического средства в крупном размере.

Сейчас следователи совместно с оперативниками регионального управления ФСБ собирают и закрепляют доказательственную базу.

Полицейский подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 33, части 2 статьи 228 (организация незаконного приобретения и хранения наркотических средств) УК РФ. 

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