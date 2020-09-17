В Псковской области полицейский подозревается в должностном преступлении и незаконном обороте наркотиков

21:07, 17 сентября 2020, ПАИ

Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Великие Луки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 33, ч. 2 228 (организация незаконного приобретения и хранения наркотических средств) УК РФ.

По версии следствия, 15 сентября подозреваемый с целью искусственного улучшения личных показателей оперативно-служебной деятельности по выявлению и пресечению наркопреступлений через подставное лицо организовал сбор местным жителем конопли в пригороде Великих Лук.

Затем предприимчивый полицейский, создавая видимость эффективной работы возглавляемого им подразделения совместно с подчинёнными инсценировал задержание мужчины, составив необходимые процессуальные документы, фиксирующие факт обнаружения и изъятия у него наркотического средства в крупном размере, а также соответствующий административный протокол, на основании которого поместил его в камеру для административно задержанных.

Сейчас следователи совместно с оперативниками регионального управления ФСБ проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

В УМВД добавили, что по этому факту проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.