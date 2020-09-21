1658 человек заразились коронавирусом в Пскове

12:15, 21 сентября 2020, ПАИ

За сутки коронавирус подтвердился у шести жителей Пскова, общее количество заболевших в областном центре достигло 1658, сообщает 21 сентября официальный Telegram-канал Псковской области.

В Пскове за время пандемии зарегистрировано больше всего случаев заражения COVID-19. В Великих Луках инфицированы 1044 человек, за сутки заболели коронавирусом также шесть человек.

За прошедший день коронавирус подтвердился ещё у 24 жителей Псковской области, общее число заболевших достигло 5 196 человек.