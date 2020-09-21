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Общество

Ещё у 24 жителей Псковской области подтвердился коронавирус

Ещё у 24 жителей Псковской области подтвердился коронавирус, таким образом, общее число заболевших достигло 5 196 человек, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Из больницы после выздоровления от COVID-19 выписались два человека. В общей сложности с момента начала эпидемии выздоровели 3 889 человек. Число умерших осталось неизменным - 65 человек.

За сутки проведено 288 исследований.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 1658 случаев, Великие Луки – 1044, Бежаницкий район - 59, Великолукский район – 207, Гдовский район – 89, Дедовичский район – 77, Дновский район - 112, Красногородский район – 44, Куньинский район – 47, Локнянский район - 19, Невельский район - 158, Новоржевский район – 28, Новосокольнический район - 143, Опочецкий район – 65, Островский район – 371, Палкинский район - 58, Печорский район – 102, Плюсский район – 104, Порховский район - 180, Псковский район – 442, Пустошкинский район – 28, Пушкиногорский район - 16, Пыталовский район – 30, Себежский район – 38, Стругокрасненский район – 51, Усвятский район - 26.

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