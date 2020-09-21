Депутат Госдумы прокомментировал цену на препарат от коронавируса «Арепливир»

21:45, 21 сентября 2020, ПАИ

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в прямом эфире ПАИ-live прокомментировал цену на препарат от коронавируса для амбулаторного лечения «Арепливир».

По данным компании-производителя «Промомед», упаковка препарата «Арепливир» в розницу будет стоить от 12 320 рублей.

«Я думаю, это как с масками. Они тоже вначале пандемии из-за ажиотажа стоили по 50 рублей, а сейчас стоят в разы меньше. Я не знаю, насколько эта новость будет соответствовать действительности, но мне кажется, что если цена действительно будет такая, то она завышена в десятки раз», – отметил Александр Козловский.

Депутат также напомнил, что если человек действительно болеет коронавирусом, то он может получить все лекарства бесплатно. «Таких людей сейчас госпитализируют и бесплатно лечат в учреждениях здравоохранения», – уточнил Александр Козловский.