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Политика

Депутат Госдумы прокомментировал цену на препарат от коронавируса «Арепливир»

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в прямом эфире ПАИ-live прокомментировал цену на препарат от коронавируса для амбулаторного лечения «Арепливир».

По данным компании-производителя «Промомед», упаковка препарата «Арепливир» в розницу будет стоить от 12 320 рублей.

«Я думаю, это как с масками. Они тоже вначале пандемии из-за ажиотажа стоили по 50 рублей, а сейчас стоят в разы меньше. Я не знаю, насколько эта новость будет соответствовать действительности, но мне кажется, что если цена действительно будет такая, то она завышена в десятки раз», – отметил Александр Козловский.

Депутат также напомнил, что если человек действительно болеет коронавирусом, то он может получить все лекарства бесплатно. «Таких людей сейчас госпитализируют и бесплатно лечат в учреждениях здравоохранения», – уточнил Александр Козловский.

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