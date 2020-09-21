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Общество

Умер пассажир слетевшего в кювет под Великими Луками автомобиля

Скончался пассажир Hyundai Elantra, попавшей в ДТП в Великолукском районе, передает корреспондент районной газеты «Наш путь».

46-летний водитель иномарки погиб сразу же. Медики боролись за жизнь пассажира, получившего травму черепа. Спустя непродолжительное время мужчина умер.

Третий пассажир, сидевший на переднем сиденье, остался жив.

Смертельная авария случилась около 17:20 на повороте в деревню Булынино на трассе Великие Луки – Невель.

Водитель был трезв. Мужчины двигались в сторону Великих Лук, они возвращались с работы в Невеле.

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