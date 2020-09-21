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Общество

Водитель иномарки погиб в ДТП под Великими Луками

Один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии после автомобильной аварии в Великолукском районе, передает корреспондент районной газеты «Наш путь».

Около 17:20 на повороте в деревню Булынино (трасса Великие Луки – Невель) 46-летний водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и вылетел в кювет, где задел дерево.

В машине было трое мужчин. Водитель погиб на месте ДТП. У одного из пассажиров, спавшего на заднем сиденье, травма черепа, его жизнь пытаются спасти медики.

Водитель был трезв. Мужчины двигались в сторону Великих Лук, возвращались с работы в Невеле.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.

Спустя час после аварии корреспондент сообщил, что пассажир с травмой черепа скончался.

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