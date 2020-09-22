Коронавирус подтвердился у родственников педагога из Бежаниц

11:30, 22 сентября 2020, ПАИ

Коронавирус подтвердился у родственников преподавателя театрального класса Бежаницкой детской школы искусств Ирины Яковлевой. Об этом она рассказала корреспонденту Псковского агентства информации.

Ранее ПАИ писало о том, как протекает болезнь у самой Ирины Яковлевой, которая находится на лечении в псковском ковид-центре.

17 сентября тест на коронавирус взяли у дочери, зятя и двух внуков, которые остались ждать бабушку в Бежаницах. «Вчера нам позвонили из лаборатории и сообщили, что коронавирус подтвердился у зятя и младшего десятимесячного внука, результаты тестов дочери и старшего внука пока не готовы», - уточнила Ирина Яковлева.

Однако, по ее словам, обоняние пропало у всех членов семьи, к тому же у дочери болит голова, ей тяжело дышать, приступы удушья возникают не только дома, но и на улице (семейство гуляет в собственном дворе). Температуры ни у кого нет. «Не знаю, будут ли их госпитализировать. Я рада только тому, что маленький Тиша перестал отказываться от маминого молока. Дочка, так как кормит внука, никакие антибиотики не пьет, только витамины, но силы у нее уже на исходе», - рассказала Ирина Яковлева.

У Ирины Яковлевой уже наметился прогресс в лечении. «Я чувствую себя гораздо лучше, чем на прошлой неделе. Температуры нет, правда, обоняние не вернулось, постоянная сухость в носу, никаких соплей нет. Мне продолжают колоть антибиотики, ставят капельницы, дают лекарства. Сегодня сделали повторный тест на коронавирус», - добавила Ирина Яковлева.