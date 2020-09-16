Педагог из Псковской области рассказала о самолечении от COVID-19 парацетамолом и аскорбинкой

07:27, 16 сентября 2020, ПАИ

Преподаватель театрального класса Бежаницкой детской школы искусств Ирина Яковлева рассказала корреспонденту Псковского агентства информации о том, как заболела коронавирусом, почему сначала лечила болезнь парацетамолом и аскорбинкой и как попала в ковид-центр в Пскове.

Ирина Яковлева сообщила, что её диагноз подтвердился «буквально несколько часов назад», тест на COVID-19 оказался положительным. По её словам, «всё началось 4 сентября», но почти неделю она не придавала значения своему состоянию и лечилась «Антигриппином». Лекарство, разумеется, не помогало.

«Мне становилось только хуже, начались сильные головокружения. К тому же я и вся моя семья - дочка с мужем и мои внуки 5 лет и 9 месяцев - потеряли обоняние. Родные приехали ко мне из Санкт-Петербурга, и, скорее всего, они и привезли коронавирус с собой, - предположила Ирина Яковлева. - У самого маленького моего внука поднялась температура, он отказался от маминого молока. Тут мы почувствовали неладное и срочно вызвали скорую помощь. Приехала очень хорошая врач, насколько я помню, ее звали Татьяна Михайловна, которая взяла на себя ответственность и стала действовать, поняв всю серьёзность ситуации».

Несмотря на то, что скорую вызывали младенцу, врач «послушала» и самую старшую пациентку в семье. «Она обнаружила, что с легкими творится что-то очень нехорошее. Кашель начался только на четвёртый день моего заболевания, но на седьмой день лёгкие уже «дали о себе знать». Всё развивалось очень стремительно. После рентгена, который показал пневмонию, из Бежаниц меня доставили в ковид-центр в Пскове. Все специалисты отнеслись ко мне очень внимательно и со всей серьёзностью. Моя врач ещё до результатов теста уверенно сказала: «Лечим вас от ковида», и оказалась права», - рассказала Ирина Яковлева.

По её словам, обоняние не вернулось до сих пор, по-прежнему сильно кружится голова, подкатывает тошнота. «Ещё у меня сейчас слабость такая, что с постели просто не подняться. Мне 64 года, и все знакомые подтвердят, что я активный, жизнерадостный человек, но сейчас я полностью разбита. Болезнь тяжелая, она существует, кто бы что ни говорил», - подчеркнула Ирина Яковлева.

Пациентку ковид-центра удивило лишь отсутствие дезинфицирующих средств в палате и санузле. Не оказалось даже мыла. «Но не так давно мыло мне все-таки принесли. Все остально заказать мне некому, все мои остались в Бежаницах. И, насколько я знаю, им даже тест пока не сделали. Возможно, после положительного результата моих анализов тест возьмут и у них», - добавила Ирина Яковлева.