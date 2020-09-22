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Общество

Директор Специализированной службы Пскова: На предприятии необходимо увеличить штат

Директор МКУ Пскова «Специализированная служба», депутат Псковской гордумы Сергей Федоров заявил о необходимости увеличения штатной численности на предприятии. Такое мнение он озвучил на заседании очередной, 41-й сессии гордумы 22 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Депутаты рассматривали вопрос о передаче в собственность Пскова сети закрытой системы водоотведения, расположенной в Борисовичах. Протяженность ливневки составляет 79 метров.

Депутат Григорий Турчин поинтересовался, почему эту ливневку не могут содержать организации Псковского района, на территории которого и находится объект.

Сергей Федоров пояснил, что часть ливневки проходит по территории Пскова, а часть – по территории Псковского района. Он отметил, что эта ливневка, по сути, находится в ведении Специализированной службы, так как работники предприятия регулярно выезжают на улицу Балтийскую и чистят ливневку.

В то же время Сергей Федоров поднял вопрос о необходимости увеличения штатной численности Специализированной службы. По его словам, предприятию постоянно увеличивают количество объектов, а штат работников остается на прежнем уровне.

Однако глава администрации Пскова Александр Братчиков пояснил, что за счет средств городского бюджета штат увеличить нельзя, а вводить дополнительный тариф для населения, чтобы решить проблему со штатом предприятия, «не очень хорошо».

В итоге депутаты Псковской городской Думы единогласно поддержали решение о передаче в собственность Пскова сети закрытой системы водоотведения, расположенной в Борисовичах.

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