В муниципалитетах Псковской области проходят мероприятия ко Дню народного единства

13:04, 04 ноября 2026, ПАИ

Жители Псковской области отмечают День народного единства. К государственному празднику в регионе приурочены различные тематические мероприятия: встречи, выставки, акции, ярмарки и другие мероприятия. К празднованию Дня народного единства присоединились жители всех муниципалитетов региона, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Накануне праздника стартовал Большой этнографический диктант. В этом году мероприятие проходит в очном режиме. На площадках учреждений культуры жители региона проверяют знания о культуре, традициях, языках и истории народов, проживающих в России, и повышают свою этнографическую грамотность.

К Году единства народов России и ко Дню народного единства в Детском парке в Пскове открыта выставка Русского географического общества «Лица России». Её главная задача – показать культурное многообразие страны через портреты людей разных национальностей, возрастов и профессий.

Ещё одна тематическая экспозиция «Мои цветные сны» развернулась на площадке Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Здесь же была организована музыкально-литературная программа «Скажи, Россия…».

В Великих Луках прошла торжественная церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы», приуроченная ко Дню народного единства. В Доме культуры Ленинского Комсомола состоялся тематический концерт.

Насыщенным был предыдущий день в деревне Тямша Псковского района. В местном Доме культуры состоялись познавательная встреча «Если будем вместе, если в доме лад, будет наша Родина – настоящий клад!», патриотическая акция «Мы сильны, мы едины» и благотворительная ярмарка Псковского района.

В преддверии Дня народного единства воспитанники детского сада «Лучик» в Опочецком районе провели праздник культур. Народные костюмы, игры разных народов и большой хоровод дружбы стали для малышей первым уроком простой, но важной истины: сила страны – в единстве.

Студенты Дедовичского техникума приняли участие в этнолаборатории «Нить традиций». Ребята разделились на команды и прошли игровые станции, посвящённые языкам, традициям и праздникам народов России. Выполняя задания, участники знакомились с культурным многообразием страны и узнавали больше о наследии разных народов.

Добавим, что в пабликах районных газет Псковской области продолжается флешмоб «Пирог на четвёртое», в ходе которого семьи делятся своими рецептами разнообразной выпечки к празднику.

В Пскове День народного единства начался с общегородской массовой зарядки «Зарядись энергией единства» на стадионе «Машиностроитель», посвящённой Году единства народов России.

В этот день в городе также пройдёт акция «Волонтёров Победы» «По строкам Победы», в рамках которой добровольцы будут раздавать прохожим открытки со стихотворениями на разных языках народов РФ и ленточки-триколоры на площади Ленина и в сквере 60-летия Октября. Праздничную концертную программу «Многоликая душа России» представят в Псковском доме офицеров.

Акции, тематические встречи, концертные программы организованы и в других муниципалитетах Псковской области. Во многих районах 4 ноября также будут организованы гастрономические конкурсы.

Напомним, День народного единства в России традиционно отмечают 4 ноября. Он символизирует сплочённость многонационального народа страны и историческую преемственность. Дата связана с одним из важнейших событий российской истории – с освобождением Москвы народными ополченцами.