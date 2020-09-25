Фотовыставка о Пскове откроется в Ницце в ноябре

16:53, 25 сентября 2020, ПАИ

В ноябре в Ницце (курорт Лазурного берега, расположенный на юге Франции) откроется фотовыставка о Пскове. Об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live 25 сентября.

Елена Полонская отметила, что на выставке будут сравниваться по фотографиям Псков и Ницца.

Она напомнила, что в этом году в Брилоне (Германия) уже проходила фотовыставка о Пскове – традиционный ганзейский конкурс «Искусство Ганзы». В число финалистов конкурса вошел псковский фотохудожник Андрей Кокшаров. Его работы так понравились организаторам, что они оформили отдельную экспозицию из работ Андрея Кокшарова и немецкого фотографа Ральфа Биттнера из Герворда.