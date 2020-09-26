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Общество

Пропавшего жителя деревни Плаксино Великолукского района нашли живым

В Великолукском районе нашелся пропавший несколько дней назад житель деревни Плаксино Александр Гудков. Об этом сообщается в сообществе поискового отряда «След».

Вечером, 22 сентября, 56-летний мужчина вышел с работы и направился в сторону деревни Опухлики Невельского района. Домой в этот вечер он не вернулся. Родственники Александра Гудкова предположили, что он мог заблудиться.

Поиски продолжались несколько дней. Вечером 25 сентября жителя деревни Плаксино нашли. Волонтеры поискового отряда сообщили, что мужчина жив и здоров.

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