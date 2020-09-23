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Общество

В Великолукском районе разыскивается 56-летний мужчина

 

Фото: газета Великолукского района «Наш путь».

В деревне Плаксино Великолукского района пропал 56-летний Александр Гудков. Об этом сообщает газета «Наш путь». 

Мужчина ушел вчера вечером, 22 сентября, с фермы, на которой работал, расположенной в деревне Ляхово Пореченской волости. Он направился приблизительно в сторону деревни Опухлики по невельской трассе. Предполагается, что Александр Гудков заблудился.

Разыскиваемый невысокого роста и плохо разговаривает. Был одет в джинсы и джинсовую рубашку. 

Если вы обладаете какой-либо информацией - звоните по телефонам 8-911-399-48-42 (Ольга) и 8-911-885-43-18 (Юлия).

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