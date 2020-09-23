В Великолукском районе разыскивается 56-летний мужчина

22:56, 23 сентября 2020, ПАИ

В деревне Плаксино Великолукского района пропал 56-летний Александр Гудков. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Мужчина ушел вчера вечером, 22 сентября, с фермы, на которой работал, расположенной в деревне Ляхово Пореченской волости. Он направился приблизительно в сторону деревни Опухлики по невельской трассе. Предполагается, что Александр Гудков заблудился.

Разыскиваемый невысокого роста и плохо разговаривает. Был одет в джинсы и джинсовую рубашку.

Если вы обладаете какой-либо информацией - звоните по телефонам 8-911-399-48-42 (Ольга) и 8-911-885-43-18 (Юлия).

23 сентября в Великих Луках пропала 14-летняя Анжелика Земенкова.