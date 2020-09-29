Сбежавшего от псковской полиции киргиза задержали в Перми

09:21, 29 сентября 2020, ПАИ

В Перми задержали хулигана, который четыре года назад в Пскове устроил пьяный дебош на парковке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, утром 31 декабря 2016 года полиция поймала двух граждан Киргизской Республики, когда они били припаркованные во дворе дома на улице Звездной автомобили. Мужчины были пьяны. Дебоширы оказали сопротивление полицейским, напали на одного из сотрудников и скрылись. Их объявили в федеральный розыск.

Одного из хулиганов задержали в 2019 году в Санкт-Петербурге. Второго – в этом году в Предуралье. Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается, преступник обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).