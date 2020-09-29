Бензопилу, сварочный аппарат и генератор украл судимый мужчина в деревне Моглино

11:44, 29 сентября 2020, ПАИ

В деревне Моглино Псковского района мужчина украл из гаража бензопилу, сварочный аппарат и генератор, ущерб составил более 30 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Полиция подозревает в этой краже ранее судимого 33-летнего жителя Псковского района. Возбуждено уголовное дело, полиция изъяла похищенное.

Еще одна кража произошла с 24 по 25 сентября в деревне Карпово Островского района: от одного из домов украли велосипед. Полиция задержала подозреваемого, им оказался 47-летний безработный, ранее судимый местный житель.

С 25 по 28 сентября в Дедовичах из квартиры на улице Энергетиков через незапертую дверь украли мобильный телефон и продукты. В этом преступлении подозревается 21-летний судимый местный житель. Полиция изъяла у него телефон.