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Общество

Бензопилу, сварочный аппарат и генератор украл судимый мужчина в деревне Моглино

В деревне Моглино Псковского района мужчина украл из гаража бензопилу, сварочный аппарат и генератор, ущерб составил более 30 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Полиция подозревает в этой краже ранее судимого 33-летнего жителя Псковского района. Возбуждено уголовное дело, полиция изъяла похищенное.

Еще одна кража произошла с 24 по 25 сентября в деревне Карпово Островского района: от одного из домов украли велосипед. Полиция задержала подозреваемого, им оказался 47-летний безработный, ранее судимый местный житель.

С 25 по 28 сентября в Дедовичах из квартиры на улице Энергетиков через незапертую дверь украли мобильный телефон и продукты. В этом преступлении подозревается 21-летний судимый местный житель. Полиция изъяла у него телефон.

 

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