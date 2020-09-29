Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» покажут на Токийском фестивале

18:00, 29 сентября 2020, ПАИ

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» покажут в рамках 33-го Токийского кинофестиваля, который пройдет с 31 октября по 9 ноября, пишет ТАСС.

Кинопоказ пройдет вне основной конкурсной программы в секции «Мировой фокус». В этой части программы также представят свои работы другие режиссеры из Европы и Азии.

Из-за пандемии коронавируса Токийский кинофестиваль пройдет без выборов лучшего фильма. Единственной наградой смотра станет приз зрительских симпатий.

Откроется Токийский фестиваль картиной «Аутсайдер» про молодого боксера, завершится показом фильма «Хокусай» режиссера Хадзимэ Хасимото.

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» получил специальный приз Венецианского кинофестиваля в этом году. Сюжет черно-белой картины разворачивается вокруг засекреченного в советские времена расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, главную роль исполнила супруга режиссера Юлия Высоцкая.