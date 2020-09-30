Более 50 млн рублей перевели жители Псковской области дистанционным мошенникам

14:37, 30 сентября 2020, ПАИ

Более 50 млн рублей перевели жители Псковской области дистанционным мошенникам с начала года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве подчеркнули, что факты совершения дистанционных хищений денег граждан с использованием мобильной связи и интернета регистрируются в Псковской области ежедневно.





«Сегодня это негативное явление приобрело тревожные масштабы. Все больше жителей городов и сельских поселений становятся жертвами злоумышленников. Общий суммарный ущерб от дистанционных хищений с начала года составил более 50 миллионов рублей», – отметили в УМВД.