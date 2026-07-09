В Печорском районе на 95-м году жизни скончалась Герой Социалистического Труда Ольга Мазанцева

11:56, 09 июля 2026, ПАИ

В Печорском районе на 95-м году жизни скончалась Герой Социалистического Труда Ольга Васильевна Мазанцева из деревни Луки. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Печорская правда».

​

Ольга Васильевна родилась 24 июля 1931 года в деревне Лесицко Печорского района. Будучи молодой девушкой, она вернулась из Таллина в родной район и начала работать дояркой. 29 августа 1986 года за достигнутые успехи в труде ей присвоили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Также она награждена орденом «Знак Почёта» и медалями за трудовую доблесть.

В сообщении отмечается, что память об Ольге Мазанцевой как о труженице, честном человеке, мудром наставнике и чутком друге навсегда останется в сердцах односельчан. Её жизнь назвали примером беззаветного служения делу, стойкости духа и любви к своей стране.

«Память об Ольге Васильевне как о труженице, честном человеке, мудром наставнике и чутком друге навсегда останется в сердцах её односельчан. Её жизнь – пример беззаветного служения делу, стойкости духа и безграничной любви к своей стране», – отметили в редакции районной газеты.