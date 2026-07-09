Главврач Порховской больницы провёл приём граждан

11:48, 09 июля 2026, ПАИ

Главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер провёл личный приём граждан по вопросам, связанным с работой медучреждения. Об этом он сообщил на своей странце в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщил Дмитрий Мельцер, в ходе встречи жители обратились с различными вопросами, в том числе по прохождению необходимых обследований для подготовки к консультации у врача-специалиста, а также по возможности заключения договора на целевое обучение.

«Все вопросы взяты на контроль, некоторые из них уже отработаны», – отметил Дмитрий Мельцер.

Дмитрий Мельцер подчеркнул важность прямого общения с жителями и получения обратной связи. «Считаю крайне важным иметь прямой диалог и обратную связь с нашими жителями», – написал он.

Для решения вопросов, связанных с работой Порховской межрайонной больницы, жители могут обратиться на горячую линию главного врача по телефону +7 (921) 113-02-32. Также обращения можно направить через мессенджер MАХ.