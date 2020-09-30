0
23:28
5514 человек заразились коронавирусом в Псковской области
23:09
Фонд соцстраха рассказал псковичам о своих цифровых сервисах
21:52
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
21:45
Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 2 октября
19:33
Награждение волонтёров акции «Мы вместе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:40
Выставка о торговле Выборга и Пскова пройдёт 16 октября
17:59
Автобус №26 в Великих Луках отменять не будут
Еще новости
Общество

Пропавшую три недели назад 40-летнюю женщину разыскивают в Псковской области

 

В Псковской области разыскивают пропавшую три недели назад 40-летнюю женщину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

40-летнюю Ольгу Баринову из Санкт-Петербурга в последний раз видели 7 сентября 2020 года, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы пропавшей: волосы черные, глаза голубые. С собой была красная сумка. Пропавшая может находиться на территории Псковской области. 

В Псковской области также разыскивают 19-летнюю девушку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

5514 человек заразились коронавирусом в Псковской области
30 сентября 2020
5514 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Фонд соцстраха рассказал псковичам о своих цифровых сервисах
30 сентября 2020
Фонд соцстраха рассказал псковичам о своих цифровых сервисах
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
30 сентября 2020
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 2 октября
30 сентября 2020
Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 2 октября
Награждение волонтёров акции «Мы вместе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 сентября 2020
Награждение волонтёров акции «Мы вместе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Выставка о торговле Выборга и Пскова пройдёт 16 октября
30 сентября 2020
Выставка о торговле Выборга и Пскова пройдёт 16 октября 1
Автобус №26 в Великих Луках отменять не будут
30 сентября 2020
Автобус №26 в Великих Луках отменять не будут
Михаил Ведерников наградил волонтеров акции «Мы вместе» за помощь псковичам в период пандемии
30 сентября 2020
Михаил Ведерников наградил волонтеров акции «Мы вместе» за помощь псковичам в период пандемии

Идет загрузка...