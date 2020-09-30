Пропавшую три недели назад 40-летнюю женщину разыскивают в Псковской области

16:57, 30 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области разыскивают пропавшую три недели назад 40-летнюю женщину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

40-летнюю Ольгу Баринову из Санкт-Петербурга в последний раз видели 7 сентября 2020 года, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы пропавшей: волосы черные, глаза голубые. С собой была красная сумка. Пропавшая может находиться на территории Псковской области.

В Псковской области также разыскивают 19-летнюю девушку.