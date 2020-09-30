Пропавшую 19-летнюю девушку разыскивают в Псковской области
В Псковской области разыскивают пропавшую 19-летнюю девушку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Местонахождение 19-летней Полины Фёдоровой с 23 сентября 2020 года неизвестно. Приметы: рост 178 см, худощавая, волосы темно-русые, каре до плеч, голубые глаза. Особые приметы: шрам на подбородке.
Была одета в темно-серое пальто, черную футболку, темно-синие джинсы. При себе у девушки был светло-серый рюкзак и синяя дорожная сумка на колесиках. В Псковской области продолжаются поиски 80-летнего пенсионера.