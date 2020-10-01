За оскорбление полицейского оштрафовали жительницу Новосокольнического района

09:30, 01 октября 2020, ПАИ

Жительницу Новосокольнического района привлекли к уголовной ответственности за оскорбление сотрудника полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 25 апреля 2020 года пьяная 44-летняя женщина во дворе одного из домов в деревне Маево оскорбила сотрудника правоохранительных органов, который исполнял свои должностные обязанности. Таким образом она выразила недовольство действиями участкового.

Судья судебного участка №10 Новосокольнического района признал женщину виновной в совершении преступления по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В качестве наказания суд определил штраф в размере пяти тысяч рублей.