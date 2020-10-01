ВИДЕО: Петербургские арбористы восстанавливают 300-летний пушкинский дуб в Тригорском

20:40, 01 октября 2020, ПАИ

Специалисты компании по уходу за старыми деревьями «Возрождение» из Санкт-Петербурга восстанавливают старинный «пушкинский» дуб в парке музея-усадьбы «Тригорское», которое входит в состав музея-заповедника имени А. С. Пушкина «Михайлоское».

Дуб, названный по строке из стихотворения Пушкина «Уединенным», посажен более 300 лет назад. Дерево является одним из старейших на территории всего комплекса.

В эксклюзивном репортаже Псковского агентства информации специалисты по уходу за деревьями — арбористы — рассказали о своей работе и объяснили, почему в этой профессии обязательно чувство страха.