Как подготовиться к университету со школы, рассказал эксперт ПсковГУ

12:55, 01 октября 2020, ПАИ

Начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся в ПсковГУ Дмитрий Лобарев в прямом эфире ПАИ-live рассказал о том, каким образом Псковский государственный университет включает в свою образовательную среду школьников и потенциальных студентов.

Новая ориентированность и миссия ПсковГУ

- Дмитрий, помнится, мы встречались в «Моглино», где вы выступали одним из экспертов на заседании клуба 5 o'clock. Там вы рассказывали, как университет в современных условиях работает, создавая себе будущую базу для приема абитуриентов и будущих студентов. Хочется об этом сегодня поговорить. Зачем университету это надо? Всегда был конкурс, всегда приходили будущие абитуриенты, студенты, а вы вдруг пошли в школу и стали самостоятельно готовить себе этих студентов, для чего?

- Я бы сказал, что Псковский государственный университет является пионером этой деятельности. Достаточно большое количество университетов уже занимается такой работой. С одной стороны, по старинке эту работу можно назвать профориентационной, с другой стороны - это работа, которая направлена на формирование кадрового резерва самого региона, университета в том числе, для выявления и поддержки талантов. Прежде всего, она направлена на то, чтобы дети оставались в своем регионе, видели перспективы развития: какие работают предприятия, какие образовательные организации есть, что они предлагают, то есть как можно развивать себя в дальнейшем, выделив какую-то определенную область, в которой можно достичь успеха. Поэтому, как и большинство университетов, мы тоже пошли по принципу не проводить просто профориентационную работу с выходом в школы и рассказывая про то, какие мы замечательные, какие образовательные программы мы предлагаем, а непосредственно включать практико-ориентированный подход, погружая школьников, учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального образования в те активности, которые предлагает университет.

- Как это выглядит? Раньше все было понятно, когда я учился в 11 классе, нас привозили в Псков, сажали за компьютер, мы проходили какие-то тесты по профориентации, кому-то доставалось быть парикмахером, кому-то гаишником. Был день открытых дверей в институте, тогда мы все смотрели, принимали какие-то решения и все. Сейчас как эта работа происходит? Что значит «включение»?

- Меняется миссия университета, очень часто говорят о двух основных миссиях — образовательной и научной составляющей, но есть еще третья миссия - социальная. Наш университет является крупнейшим в регионе, поэтому он должен выполнять роль социализации. Вы все правильно говорите, что есть дни открытых дверей. Они продолжают работать, и в текущий момент университет должен показать, что он из себя представляет, какие у него есть партнеры внутренние и внешние и где в будущем выпускник общеобразовательных учреждений и средних профессиональных может найти себя в нашем регионе. Таким образом, мы уходим от чисто позиционирования наших общеобразовательных программ, а включаемся непосредственно в деятельность через образовательные проекты.

Равенство возможностей

В последнее время в нашем университете появилось достаточно много проектов, прежде всего благодаря тому, что есть хорошо вам известные национальные и федеральные проекты, в структуру которых они входят.

Например, федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта образования или федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Участвуя в таких конкурсах, университет имеет возможность вовлекать молодежь в интересы региона, устанавливать их взаимосвязь с предприятиями и другими организациями региона, с достаточно сильными общеобразовательными и высшими школами нашей страны.

К примеру, мы проводили в январе-феврале тематическую смену по передовым направлениям дискретной математики, информатики и цифровым технологиям совместно с физтехом МФТИ, и ведущий преподаватель, эксперт в области высшей математики, дискретной математики в том числе, Андрей Райгородский принял активное участие в работе этой школы. Таким образом, мы подтянули наш университет и регион, в котором видно, что это направление необходимо развивать, ставить соответствующие задачи. Сейчас, например, уже есть результаты той работы, которая проделана в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика», где мы и около 150 школьников региона прокачали своими компетенциями через преподавателей нашего университета эту сферу.

- То есть вы работаете с талантливыми ребятами?

- В том числе. Нужно понимать, что это не только десятый и одиннадцатый классы, не только те ребята, которые планируют поступать в высшие образовательные учреждения. Мы уже видим, что нам необходимо начинать раньше. Пятые, шестые, седьмые классы. Многие вузы подключились к работе с дошкольниками. Уже начиная с дошкольного возраста университеты начинают формировать для себя потенциальных абитуриентов и студентов.

Как обойти ЕГЭ

- Может быть, вы слышали про проект, который мы запустили, — это кикоинский класс, который предполагает так называемую технологию конвергентного обучения. Оно заключается в том, что мы уходим от предметно-центристских подходов в образовании, когда учитель и преподаватель ведет свой конкретный предмет, он мало коммуницирует с учителями других предметов и целенаправленно готовит только по своей дисциплине. Конвергентный подход означает, что образование происходит совместно. Когда учителя совместными усилиями разрабатывают такую программу, которая позволяет совместить навыки проведения опытных и проектных работ, исследований, где одна дисциплина или один предмет пронизан содержанием другой дисциплины. Мы понимаем, что великие открытия современности не могут быть узконаправленными.

- Как насчет ЕГЭ на пути великих открытий? Вы говорите о конвергентном образовании, но при этом мы все знаем, что ЕГЭ у нас предметные. Классные кикоинские классы и в целом конвергентная образовательная среда - это все хорошо, но при этом ты учишься в 11 классе, сдаешь химию, биологию, к примеру, и что-нибудь еще, ты вроде как умный парень или девушка, но эти ЕГЭ ставят жирный крест на тебе как на великом ученом в будущем. Что делать?

- Многие вузы как раз и осуществляют работу, связанную с развитием и привлечением молодежи олимпиадного движения. Есть олимпиады федерального уровня, всероссийские олимпиады школьников в том числе. Есть достаточно большой перечень вузов, которые проводят рейтинговые олимпиады, так называемый Российский союз школьников. Таким образом, можно выявить талантливую молодежь не только по конкретным предметам и дисциплинам. Есть такие подходы и олимпиады как раз и конвергентные, которые помогают выявить исследователей одновременно по нескольким направлениям. В настоящее время, если вы выбираете что-то из научного направления, все равно вам необходимо подгружать soft-skills (гибкие навыки), состоящие из четырех навыков: коммуникативные навыки, командная работа, проектный подход. Таким образом университет через олимпиадное движени в основном сейчас и делает набор своих будущих студентов-абитуриентов. Наш университет тоже планирует пойти именно по этому направлению.

- То есть это большая лазейка по обходу ЕГЭ.

- Совершенно верно. Дело в том, что при приеме документов есть такая позиция, когда абитуриент поступает без вступительных испытаний. В частности, как раз по олимпиадам. Но олимпиады должны быть в перечне рейтинговых. Тех мероприятий, которые определены изначально Министерством просвещения. Таким образом, я думаю, ЕГЭ в большей степени еще останется, но появится некая конкуренция через олимпиадное движение и другие активности, которые могут быть зачтены при поступлении в университеты, без результатов ЕГЭ. Такая практика уже существует.

Новые правила игры

- Насколько распространена вышеназванная практика и как на нее реагирует сообщество высшего образования?

- Даже слишком распространена в настоящий момент. Сейчас вступил в силу новый порядок приема, и образовательные организации высшего образования до 1 ноября должны опубликовать на своих сайтах правила приема с учетом нового порядка. Появилось достаточно много послаблений, для университета в том числе, связанных с приемом вступительных испытаний, предметом ЕГЭ, либо связанных с олимпиадным движением. Если посмотреть на список перечневых олимпиад, которые определены Минпросом, то достаточно многие вузы и ректоры вузов говорят о том, что их слишком много появилось. Если абитуриент захочет подготовиться и поступить в конкретный вуз, то это достаточно тяжелая работа. На уровне 10-11 класса он уже должен просмотреть, проштудировать вузы, куда он планирует поступить, и посмотреть, какие конкретно рейтинговые олимпиады он учитывает, а это колоссальная работа. Поэтому есть мнение сообщества высшего образования и ректоров, чтобы этот список сузить, чтобы помочь абитуриенту сделать осознанный выбор и поступить в университет. Причем вузы необязательно должны запускать свою рейтинговую олимпиаду. Они могут объединяться в сетевой формат, чтобы запускать в правила приема рейтинговые олимпиады других университетов. Это поможет, в частности, абитуриентам сделать правильный осознанный выбор, чтобы продвинуться дальше и лучше подготовиться к поступлению в университет.

- Я ставлю себя на место десяти-одиннадцатиклассника и понимаю, что нужно быть очень продвинутым молодым человеком, чтобы разбираться во всех этих хитросплетениях. Надо сдать проходные и вступительные экзамены. Сейчас это хитрая система сдержек, противовесов, разных способов войти в систему высшего образования, не слишком ли это сложно?

- С одной стороны - сложно, но с другой стороны - есть разные запросы со стороны самих абитуриентов и университетов. Если университет топовый, рейтинговый, то он должен привлекать самых лучших и самых талантливых. Поэтому в него легче зайти через олимпиаду. Если мы говорим про средние университеты, региональные, каким является Псковский университет, то наиболее популярны - дорожка через ЕГЭ либо вступительные испытания, которые проводит университет самостоятельно. Здесь важна подготовка внутри школы, чтобы хотя бы на среднем уровне абитуриенту выйти с теми результатами, с которыми можно было поступить на бюджетные места в университет. Ну и, конечно же, университет должен помогать осуществлять эту подготовку. Как раз такие образовательные проекты, которые мы сейчас реализуем, позволяют вовлекаться в активность университета, например, научной направленности, инженерного образования, гуманитарной сферы. С другой стороны, мы подтягиваем качество ЕГЭ.

Новые проекты ПсковГУ

- Вы упомянули кикоинские классы. Какие еще есть у вас заходы в среднее звено, в школы. С помощью каких методик вы еще работаете?

- Самые удаленные — это кикоинские классы. В прошлом году мы работали с пятым классом, сейчас они перешли в шестой, и осуществился новый набор в новый кикоинский класс. Таким образом, мы составляем модель или портрет выпускника школы после девятого класса и портрет такого выпускника после одиннадцатого класса. При этом модель разрабатывается совместно с нашим регионом, с администрацией Псковской области и с Курчатовским университетом, который был инициатором запуска такого проекта на базе первой школы, где и учился великий физик-ядерщик Кикоин. Также мы реализуем ряд схожих проектов, но немножко другой направленности, потому что кикоинский класс - это включение университета в основную образовательную программу школы, а большинство проектов имеют характер дополнительных образовательных программ или кружкового движения.

Например, проект «Молодежный инжиниринговый центр», который мы реализуем с Псковской инженерной лингвистической гимназией. Он предлагает инженерно-техническую направленность. Наверное, вы знаете, что на базе школы есть технопарк и необходимое оборудование, где можно проводить исследование. Отличительной особенностью является то, что мы опрашиваем предприятия, работодателей нашего региона, чтобы они сформировали кейсы для того, чтобы школьники эти посильные кейсы прошли. В прошлом году мы получили такие кейсы от двух предприятий. Один из них, от Псковского хлебокомбината, реализовали ребята на базе этой школы. Затем результатом такой работы явилось участие в номинации «Предприниматель Юниор», и команда их молодежного инжинирингового центра заняла первое место. Очень отрадно понимать, что там работают не только наши преподаватели, но и педагоги дополнительного образования и районов (в частности Палкинского), плюс учителя самой школы тоже заинтересованы. В эту проектную работу вовлечены не только преподаватели физики, математики, профильных инженерных направлений, но и дизайнеры, филологи. С этого года начал работу самый молодой инжиниринговый центр, и работа направлена на реализацию проекта, который будет называться «Умный робот». В связи с пандемией в фойе будет стоять робот школы, который подскажет, болеешь ты или нет, будет мерить температуру, то есть будет интерфейс, чтобы победить страх и саму болезнь.

А что делать с гуманитариями?

- Вы говорите про кикоинские классы, про инженерные, физико-математические направления. Мне как гуманитарию даже немножко обидно. Есть ли какие-то направления, связанные с гуманитарными науками? Или их нет, потому что наш университет не сильно заинтересован в развитии гуманитарного направления? Нет такого на рынке заказа?

- Заказ такой есть, и можно сказать, что наш университет, как преемник педагогического института, имеет очень сильную школу в области филологии и гуманитарных наук, истории. Это демонстрируют результаты, минимальные баллы по ЕГЭ тех абитуриентов, которые поступают на такие программы. Если посмотреть на текущую ситуацию в этом году, то можно увидеть достаточно серьезные баллы, которые необходимо набрать нашим абитуриентам, чтобы поступить.

- Почему? Потому что больше некуда идти? Иногда складывалось такое впечатление : «Ну куда еще идти». Ехать в Питер дорого, туда не поступили, попробуем в институт русского языка пойти. Из-за того, что вот такой поток желающих, и задирался минимальный балл или я не прав?

- Такую же ситуацию можно было бы наблюдать и в сфере технического образования. Тем не менее, действительно, школа достойная, и на выходе ребята находят себя, как на предприятиях региона, так и за его пределами. Поэтому вот эта преемственность, которая сохранилась, тот уровень образования именно филологического и гуманитарного на базе нашего университета, помогают делать выбор в сторону нашего университета, не потому что не поступил куда-то в крупный вуз мегаполисов, Санкт-Петербург или Москву, а потому что действительно есть необходимое качество подготовки, чтобы найти себя после окончания.

- То есть университет - это осознанный выбор, когда будущие студенты поступают в ПсковГУ, потому что хотят сюда поступить и не потому, что они не попали в другое место.

- Совершенно верно. В большей степени для тех ребят, которые поступают с высокими баллами ЕГЭ, это именно так.

Как попасть на бюджет

- На ваш взгляд, в этом учебном 2020-2021 году на что нужно обращать свое внимание будущему абитуриенту при расчете поступить в этот университет?

- Опять же, абитуриенты есть с разными интересами и направленностями. Сейчас в нашем регионе развита система дополнительного образования. В частности, благодаря проекту «Успех каждого ребенка» появились кванториумы и IT-кубы, которые имеют в большей степени инженерно-техническую направленность. Если обращаться к научно-технологической концепции развития нашей страны, то прежде всего необходимо обращать внимание именно на эту сферу. Потому что это переход к цифровой экономике и развитию искусственного интеллекта, к развитию персонифицированной медицины. В принципе, здесь любые сферы для абитуриента будут интересны. Поэтому прежде всего это инженерно-техническое направление, потому что с позиции родителя мне хочется, чтобы мой ребенок поступил на бюджетное место. Сейчас государство будет выделять больше всего бюджетных мест для этих приоритетных направлений. Тем не менее мы понимаем, что есть студенты гуманитарной направленности, и в нашем университете достаточно программ, которые можно предложить такой категории абитуриентов, чтобы дать программу, которая будет им по душе: история, лингвистика, языки, филология, реклама и связи с общественностью, журналистика. Плюс есть программа, где можно продолжить свое обучение после окончания первой ступени высшего образования, - это специалитет и магистратура. Все это присутствует в нашем университете. Даже сейчас школьник в пятом классе может зайти в университет, и тот может его сопровождать. Он может поступить и в колледж, затем в университет на одну ступень, на вторую ступень, в аспирантуру, докторантуру. Может развиваться вместе с университетом на протяжение всей жизни.

Как втянуться в жизнь университета с ранних лет?

- Последний вопрос. Допустим, ситуация: пятиклассник учится в обычной псковской средней школе. Там нет ни кикоинских классов, ни других университетских программ, он родителям говорит, что принял решение поступать в ПсковГУ и хочет интегрироваться в экосферу университета. Как ему это сделать? Куда ему пойти, чтобы университет его заметил, взял под свое крыло и стал участвовать в его образовательной судьбе?

– Приятно осознавать, что есть такие ребята, которые в пятом классе уже видят себя в Псковском государственном университете. Есть федеральные и национальные проекты, которые позволяют интегрироваться в университетскую среду. В частности, в 2021 году наш университет запускает проект «Дом научных коллабораций». Он предполагает несколько различных образовательных треков. Один из которых называется «Малая академия». Это как раз для ребят с пятого по девятый класс. Это будет отдельная площадка, я бы даже сказал, отдельное здание. То есть название проекта будет не только образным, но и реально существующим домом, где ребенок сможет развить в себе эти компетенции, современные научно-технические инициативы. Конечно, под присмотром наших педагогов.

Затем в рамках «Дома научных коллабораций» предполагается пять проектов. Кроме «Малой академии» для пяти-девятиклассников, есть еще отдельные проекты-треки для старшеклассников. Есть даже сетевые проекты: урок технологии, урок биологии, когда на базе университета будет закуплено и выставлено специальное оборудование, которое не сможет отдельно закупить каждая школа, но каждая школа нашего региона может сделать запрос и поучаствовать в том, чтобы реализовать в сетевой форме этот урок на территории нашего университета. Плюс мы понимаем, что здесь важна не только подготовка самих школьников, но и педагогов, которые готовы работать с этими школьниками, поэтому есть отдельный трек, который связан с повышением квалификации этих педагогов. В этом случае, как при работе с учителями, так и с детьми, профессорско-преподавательский состав университета будет выступать как некий наставник. Организатор тех же самых проектных команд. Здесь в основе будет лежать проектная деятельность, будут вызываться навыки критического мышления и выделение способности предприимчивости к генерации каких-то новых идей. «Дом научных коллабораций», я бы сказал, это следующая ступень тех проектов, которые уже запущены на территории нашего региона, кванториума и IT-куба. Нужно понимать, ты прошел кванториумы и IT-кубы, а куда дальше? Следующая ступень - это «Дом научных коллабораций». Эти проекты уже работают во многих регионах. Приятно осознавать, что с 2021 года Псков и Псковский регион тоже вступают для того, чтобы реализовать этот проект.







