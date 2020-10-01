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Общество

Елена Жгут назвала способ пресечь вандализм в Пскове

Способ пресечь вандализм в Пскове назвала заместитель главы городской администрации Елена Жгут. Об этом она рассказала в эфире проекта ПАИ-live 1 октября.

По словам Елены Жгут, эта проблема довольно сложная, поскольку часто что-то ломают, уносят, воруют.

«Непонятно для чего это делается, вплоть до того, что разбиваются даже информационные стенды, которые в центре города стоят», – отметила Елена Жгут.

По её словам, только активная работа полиции, неотвратимость административного наказания вплоть до уголовной ответственности и огромнейшие штрафы могут изменить сложившуюся ситуацию.

Елена Жгут добавила, что если человек будет знать, что его обязательно привлекут к ответственности за это, то желающих заниматься вандализмом станет меньше.

Ранее вандалы разрисовали арт-объект «Я люблю Псков», установленный в верхней части Финского парка напротив общежития ПсковГУ на улице Карла Маркса, 1. В управлении городского хозяйства администрации Пскова заявили, что восстанавливать объект не будут, поскольку он не находится на балансе УГХ. 

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