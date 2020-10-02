Более 222 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
222 592 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 46,8 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 402 тысячи исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 194 643 человека, 970 296 – выздоровело, 21 077 – умерло. В Псковской области выявлено 5 562 случая заражения коронавирусом, 4 079 человек выздоровело, 65 – умерло.